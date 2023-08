Een half jaar na de allesverwoestende aardbevingen

Op 6 februari werden Turkije en Syrië getroffen door allesverwoestende aardbevingen. Zeker vijftigduizend mensen kwamen om het leven. Nu, precies een half jaar later, is het in het zwaarst getroffen gebied nog altijd een puinhoop.

Onze correspondent Mitra Nazar ging terug naar Hatay. Daar zijn mensen niet bezig met de wederopbouw, maar met overleven in een gebied waar nog steeds grote problemen zijn.