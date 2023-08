Oranje terug in het geliefde Sydney: 'Niet dé favoriet, maar wel een favoriet'

Oranje-internationals Kerstin Casparij, Wieke Kaptein en Daphne van Domselaar op de boot in Sydney - Kerstin Casparij

Door boven titelverdediger Verenigde Staten te eindigen en de groep te winnen, werd dat werkelijkheid. Gisteren keerde Oranje voor de achtste finale tegen Zuid-Afrika terug in Sydney, de stad waar de spelers een beetje verliefd op waren geworden. Schot in de roos "Lekker weertje, een mooi veldje", constateerde Sherida Spitse tevreden na de 'korte-sokkentraining' op Australische bodem. "Het is lekker om hier weer te zijn."

De speelster van Oranje bereiden zich in hun geliefde Sydney voor op de achtste finale van het WK tegen Zuid-Afrika. - NOS

Het eerdere trainingskamp in Sydney bleek een schot in de roos. Oké, het veld waar de trainingen in eerste instantie op gepland stonden viel dan een beetje tegen, maar verder genoten de internationals met volle teugen. Vanwege de jetlag waren de speelsters al vroeg uit de veren. Ze begonnen hun dagen ontspannen bij koffietentje White Rabbit Double Bay tegenover het hotel. Dat laatste beviel zo goed dat de eigenaren van de horecazaak besloten om op de laatste dag van het trainingskamp speciaal de deuren te openen voor Oranje.

Oranje traint in het Jubilee Stadium in Sydney - ANP

Drie weken later is Oranje terug en ziet de wereld er heel anders uit. Waar voor het WK nog getwijfeld werd of Nederland de groepsfase wel zou overleven, behoort het na drie sterke optredens opeens tot de kanshebbers op WK-goud. Verbazing "Het is een heel vreemd toernooi. We hebben met het team zoveel mogelijk wedstrijden gezien en soms zaten we echt met verbazing te kijken", vertelt spits Lineth Beerensteyn. "De landen die voorheen wat minder sterk waren, maken het de grote landen gewoon hartstikke moeilijk." "Dat is mooi voor het toernooi en maakt het alleen interessanter. Duitsland, Brazilië en Canada zitten allemaal al thuis", aldus Beerensteyn. "Ik wil niet zeggen dat wij nu dé favoriet zijn, maar wel een favoriet. Alles kan op dit WK gebeuren."

Lachende gezichten op de training in Sydney - ANP