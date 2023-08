Hoogland strandt al in achtste finales sprinttoernooi, Lavreysen wel door op WK

Jeffrey Hoogland is bij de WK baanwielrennen in Glasgow al vroeg uitgeschakeld in het sprinttoernooi. De 30-jarige Hoogland, van 2019 tot en met 2021 goed voor drie keer WK-zilver op rij op de sprint, verloor zaterdagmiddag in de achtste finales van Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago.

Bij de kwalificatie reed Hoogland de negentiende tijd. In de volgende ronde versloeg hij de Canadees Ryan Dodyk, maar tegen Paul kwam hij tekort. "Het was harken. Ik herstel goed en voel me hartstikke fris, alleen de power is er niet", concludeerde Hoogland. "Met elke andere vorm had ik die rit gewonnen."

Een vierde Nederlandse WK-finale tussen Hoogland en Lavreysen is door de uitschakeling van Hoogland uitgesloten. De afgelopen jaren streden de twee landgenoten bij de meeste titeltoernooien om de sprinttitel, met als hoogtepunt de laatste Olympische Spelen. Lavreysen veroverde in Tokio het goud, Hoogland pakte het zilver.

Lavreysen wel door

Lavreysen plaatste zich in Glasgow wel voor de kwartfinales. De Nederlandse wereldkampioen van de laatste vier jaar reed in de kwalificatie de snelste tijd en rekende in de achtste finales af met de Australiër Matthew Glaetzer.

Het sprinttoernooi gaat zondag verder. Lavreysen rijdt dan in de kwartfinales tegen de Australiër Matthew Richardson, een herhaling van de finale van vorig jaar.

Hoogland gaf deze week al aan dat hij "gezonde twijfels" over zijn vorm had. Gisteren veroverde hij met Lavreysen en Roy van den Berg wel goud op de teamsprint.