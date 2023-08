IJshockeyvrouwen midden in de zomer naar China voor WK: 'Lastig qua voorbereiding'

Geloof het of niet, maar de Nederlandse ijshockeyvrouwen zijn in voorbereiding op het wereldkampioenschap in de op één na hoogste divisie. De verplaatste eindronde staat voor eind augustus in China op het programma.

"Midden in de zomer is lastig qua voorbereiding. Voor de meeste meiden was het seizoen al even afgelopen. Maar we staan hier met een team dat zin heeft om te gaan knallen", zegt speelster Bieke van Nes. "We zijn met z'n allen echt aan het bouwen aan de toekomst van het Nederlandse ijshockey."

Zes landen

De nationale ploeg treft in Shenzhen het gedegradeerde Denemarken, China, Noorwegen, Slovenië en Oostenrijk.

Bondscoach Marco Kronenburg wordt onder meer bijgestaan door assistente Jennifer Wakefield. Een Canadese, die in 2014 met haar land de olympische titel pakte in Sotsji.

De speelsters, onder wie Van Nes, zijn maar wat blij met haar aanwezigheid. "Zij heeft zo veel ervaring, op alle mogelijke niveaus. Echt een hele grote aanwinst."