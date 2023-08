Twee Nederlanders vermist in Georgië door aardverschuiving

Twee Nederlanders worden in Georgië vermist na een aardverschuiving gisteren in het bergresort Shovi. Zeker is dat daarbij twaalf mensen om het leven zijn gekomen.

Volgens persbureau ANP zou het gaan om minderjarigen die met hun vader in de bergen aan het wandelen waren. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dit niet bevestigen.

De reddingsoperatie na de aardverschuiving en de daarop volgende modderstroom in het bergresort is nog in volle gang. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen andere meldingen ontvangen dan die over de twee vermiste Nederlanders, maar sluit niet uit dat er nog meer Nederlanders in het gebied verblijven.