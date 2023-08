Ook twee Nederlanders vermist in Georgië door aardverschuiving, zeker zeventien doden

Twee Nederlanders worden in Georgië vermist na een aardverschuiving donderdag in het bergresort Shovi. Zeker is dat daarbij zeventien mensen om het leven zijn gekomen.

Volgens persbureau ANP zouden de vermisten minderjarigen zijn die met hun vader in de bergen aan het wandelen waren. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dit niet bevestigen.

De reddingsoperatie na de aardverschuiving, en de daarop volgende modderstroom, in het bergresort is nog in volle gang. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen andere meldingen ontvangen dan die over de twee vermiste Nederlanders, maar sluit niet uit dat er nog meer Nederlanders in het gebied verblijven.

Volgens de Georgische autoriteiten worden er in totaal nog minstens vijftien mensen vermist, van wie de helft kinderen zouden zijn. Meer dan 200 mensen zijn geëvacueerd. In het land is voor maandag een dag van nationale rouw afgekondigd.

Slovenië en Kroatië

Niet alleen in Georgië zorgt de natuur voor grote problemen, vermissingen en evacuaties. Ruim 3000 kilometer verderop in Slovenië zijn twee Nederlanders om het leven gekomen en worden er nog vijf Nederlanders vermist na noodweer.

De afgelopen weken was er op verschillende plekken in Europa noodweer. Half juli vielen daardoor vier doden in Kroatië en Slovenië. Vorige week kampte het noorden van Italië nog met onweersbuien, overstromingen en hagel, terwijl op andere plekken in Italië juist hitterecords werden gebroken.

Op beelden is de omvang van de aardverschuiving goed te zien: