Ten Hag en United hebben opvolger Weghorst binnen: spits Højlund komt voor 83 miljoen

Trainer Erik ten Hag heeft de opvolger van Wout Weghorst binnen: de 20-jarige spits Rasmus Højlund heeft voor vijf seizoenen getekend bij Manchester United. De Deen komt over Atalanta.

United had naar verluidt zo'n 83 miljoen euro over voor Højlund, die de plek van de vertrokken Weghorst moet opvullen. De Nederlandse spits werd afgelopen seizoen gehuurd van Burnley, maar de huurperiode werd door United niet verlengd.

Klein jongetje

"Het is geen geheim dat ik al fan ben van deze club sinds ik een klein jongetje ben. Ik droomde er altijd van om Old Trafford binnen te lopen als een speler van Manchester United", aldus Højlund, die afgelopen seizoen tien keer trefzeker was bij zijn Italiaanse club.

Voor zijn periode bij Atalanta speelde Højlund voor het Oostenrijkse Sturm Graz, dat hem overnam van FC Kopenhagen. In Italië maakte hij vorig seizoen negen competitiegoals in 32 duels.

De Deen werd zaterdagmiddag voor de oefenwedstrijd met RC Lens gepresenteerd, maar vanwege een lichte blessure komt hij nog niet in actie.