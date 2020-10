Gitarist Eddie Van Halen overleden na lang ziekbed

De Nederlands-Amerikaanse gitarist Eddie Van Halen is overleden. Dat meldt zijn zoon Wolfgang op Twitter. De medeoprichter van hardrockband Van Halen leed al lange tijd aan keelkanker.

"Hij was de beste vader die ik me heb kunnen wensen", schrijft zijn zoon. "Elk moment dat ik met hem gedeeld heb was een cadeau. Mijn hart is gebroken en ik denk dat ik nooit over dit verlies heen zal komen."

Edward Lodewijk van Halen, zoals zijn volledige naam luidt, werd geboren in Amsterdam en verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar Californië. Daar ontwikkelde hij zich tot hardrockgitarist en startte hij samen met onder meer zijn broer een rockgroep. Met Van Halen, met zanger David Lee Roth, werd hij bij het grote publiek bekend met hits als Jump en Runnin' with the Devil.

Vernieuwer

Van Halen wordt gezien als een vernieuwer in de rockmuziek, onder meer door zijn inventieve toepassing van 'two-hand-tapping', waarbij de hals van de gitaar met beide handen wordt bespeeld.

Behalve door zijn band verwierf Van Halen ook grote faam met zijn gitaarsolo in Beat It van Michael Jackson. Hij deed die klus overigens vrijwillig en heeft er geen cent aan overgehouden.