Van Veen komt na zijn Britse jaren naar Groningen om te scoren: 'Dat is mijn beroep'

Daarnaast schreef hij geschiedenis door in maar liefst elf competitieduels op rij het doel te vinden. Dat was nog nooit vertoond. Een Schots Premiership-record dus.

Maar de geboren Eindhovenaar, die nog in de jeugd van PSV voetbalde, verdiende sinds zijn vertrek bij FC Oss begin 2015 - op een half seizoen SC Cambuur na - jarenlang zijn brood aan de andere kant van de Noordzee. "In Engeland heb ik altijd in League One gespeeld, het derde niveau daar. Dat niveau ligt erg hoog vergeleken met bijvoorbeeld de KKD. Er spelen grote teams in."

"Het is natuurlijk weer eventjes wennen aan de Nederlandse cultuur en het Nederlandse eten en zo", klinkt het uit de mond van de nieuwe spits van FC Groningen. Het woordje 'weer' verraadt dat het niet gaat om een volgend exotisch pareltje dat de noorderlingen ontdekt hebben. De wieg van Kevin van Veen stond gewoon in Brabant.

FC Groningen is een club in wederopbouw na de degradatie uit de eredivisie. Maar het plezier is terug, verzekert coach Dick Lukkien. "Door alle steun voel je de grootsheid van deze club." - NOS

Hij heeft veel schik in de bravoure die Van Veen tentoonspreidt. "Die loopt niet weg voor ambities, hè? Hij spreekt gewoon uit wat we willen met z'n allen. En ook zijn persoonlijke doelstelling is helder: hij vertelt overal dat hij dertig goals wil maken."

Dat zijn woorden die Dick Lukkien uiteraard als muziek in de oren klinken. Ook de trainer, afkomstig van het eveneens naar de Keuken Kampioen Divisie afgezakte FC Emmen, is nieuw bij FC Groningen.

"Dat zo'n grote club gedegradeerd is... Want zo ken ik Groningen als Nederlandse jongen. Dat het vorig jaar zo slecht ging, was raar om te zien van buitenaf. Er is nu een bezem doorheen gehaald. Er waait een frisse wind door de club. Sinds ik hier ben, voelt het allemaal supergoed aan. Volgens mij staan alle neuzen dezelfde kant op om er een succesvol jaar van te maken. Daar hoop ik een grote bijdrage aan te leveren."

Dat zou erg helpen om de 'Trots van het Noorden' weer snel op het hoogste platform terug te brengen. "Onze doelstelling is glashelder en onze ambitie is glashelder", draait Lukkien er niet omheen. "Maar ik wil daar ook wel nuance in aanbrengen. Want wij hebben absoluut niet het idee dat wij heel simpel wedstrijden gaan winnen. Wij beseffen echt wel dat deze competitie een lastige kan zijn."

Hij bespeurde niettemin tijdens de tot nu toe afgewerkte oefenduels een stijgende lijn in het spel van zijn ploeg, die vrijdag op de eerste wedstrijddag van de eerste divisie Jong Ajax op bezoek krijgt. "We gaan steeds beter samenspelen en er komt ook meer intensiteit in de ploeg. Dat is wat we nodig hebben in de competitie om maximaal te presteren."

Revanche

"Ik proef aan alles dat de jongens die hier al waren zich willen revancheren. De nieuwe jongens hebben we er bewust bij gezocht. Die voegen echt iets toe, in de kwaliteit van voetballen maar ook in de karakterstructuur. We voelen aan alles dat als wij dicht bij elkaar blijven en geloof tonen in elkaar en vertrouwen hebben in datgene wat wij kunnen, dit een heel speciaal seizoen kan worden."

Aan Van Veen zal het niet liggen. Hij barst van het zelfvertrouwen na zijn in totaal 29 doelpunten in 44 wedstrijden in alle competities van vorig seizoen. Die productie leverde hem bij Motherwell het predicaat 'Speler van het Jaar' op. "Je moet in jezelf geloven. En dat doe ik. Ik ben een gevoelsmens en als je dan heel erg geliefd bent, doet dat wat met me en dan ga ik ook veel beter spelen. Vorig jaar paste het plaatje precies. Het was super."

En is uiteraard voor herhaling vatbaar. "Ja, natuurlijk. Ik ben gehaald om te scoren. Dat is mijn werk. Ik wil belangrijk zijn voor mijn teamgenoten. Nogmaals, ik ben gehaald om te scoren en dat kom ik ook zeker doen hier."