Nederlanders overvallen door noodweer Slovenië: 'Het water was overal'

Ze hebben elkaar en hun belangrijkste spullen, maar verder is de familie Nijland alles kwijt wat ze in Slovenië bij zich hadden. Het gezin van Jarco en Margo Nijland stond op camping Menina, in het noorden van het land, toen ze werden overvallen door aanhoudende regen. "Mijn auto en caravan heb ik 300 meter verderop teruggevonden." Camping Menina ligt aan de rivier Savinja. Donderdagavond begon het te regenen en in de nacht, rond 03.45 uur, besloot Margo even buiten te gaan kijken. "Toen stond de caravan al vol in het water", zegt Jarco Nijland vanuit een opvanglocatie. "De hele rivier was buiten de oevers getreden. Het water was overal." De ouders wekten hun drie kinderen en pakten snel telefoons en portemonnees. "We hebben een trui aangedaan en zijn gaan lopen. Op dat moment zagen we al een auto voorbij drijven. De stroming was echt gigantisch."

Schade op camping Menina in het noorden van Slovenië - Familie Nijland | NOS Ooggetuige

Uiteindelijk heeft de brandweer het gezin in veiligheid gebracht. Ze zijn opgevangen in een schoolgebouw in Recica ob Savinj, met naar schatting 650 tot 700 anderen. Andere mensen zijn met bootjes van de camping gehaald, een aantal per helikopter. Alles speelde zich midden in de nacht af. "Hier kon je ook niet voor waarschuwen", zegt Nijland. "Binnen twee uur stond alles onder. En dan heb ik het niet over een paar centimeter water." In de school was volgens Nijland toevallig een medewerker van het Rode Kruis. Die schoot gelijk in de werkhouding. "Ze heeft hulpdiensten gebeld. Deze vrouw heeft fantastisch werk gedaan en ieder half uur updates gegeven over wat er ging gebeuren." Ondertussen kwamen mensen uit het dorp schone kleding brengen. Ook werd voor brood en soep gezorgd.

Als we tien minuten later wakker waren geworden, waren we weggedreven in de caravan. Jarco Nijland

Inmiddels zijn de wegen in het gebied weer open en heeft Nijland op de camping de schade kunnen opmaken. "Onze auto en caravan liggen nu aan de andere kant van het zwemmeertje. Ik heb nog wel de paspoorten eruit kunnen halen." Ondanks de materiële schade overheerst blijdschap dat alle gezinsleden ongedeerd zijn. "Dat is nu het belangrijkste. Het had ook anders kunnen lopen. Als we tien minuten later wakker waren geworden, waren we weggedreven in de caravan."

De auto van de familie Nijland is weggedreven en ligt met andere wagens op een hoop - Familie Nijland | NOS Ooggetuige