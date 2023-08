Immers en Van de Velde uitgeschakeld in kwartfinale op EK beachvolleybal

Matthew Immers en Steven van de Velde zijn er bij de EK beachvolleybal in Wenen niet in geslaagd de laatste vier te halen. In de kwartfinales bogen ze met 17-21, 21-19, 10-15 voor de Italianen Paolo Nicolai en Samuele Cottafava.

De 35-jarige Nicolai, die in 2016 met Daniele Lupo al eens olympisch zilver won, was de meest ervaren speler op het veld en liet zich geregeld gelden, met name met ijzersterke blocks.

De Italianen stonden in de eerste set na een 0-1 achterstand altijd aan de goede kant van de score. Het Nederlandse tweetal pakte na een sterke slotfase de tweede set. In de beslissende derde set kwamen de Nederlanders terug van 5-9 tot 8-9, maar daarna maakten de Italianen vier punten op rij.

Vanavond spelen Leon Luini en Yorick de Groot tegen het Noorse duo Alexander Mol/Christian Sørum, de regerend oympisch kampioen.