Japan toont wederom klasse op WK en schakelt Noorwegen uit

Japan heeft op het WK voetbal ten koste van Noorwegen de kwartfinales bereikt. In Wellington werd het 3-1 en dat was gezien het spelbeeld meer dan terecht. Vrijdag wacht Zweden of de Verenigde Staten bij de laatste acht. Die twee ploegen spelen zaterdagmiddag tegen elkaar. Na eclatante zeges op Zambia (5-0), Costa Rica (2-0) en Spanje (4-0) leek Noorwegen bij de laatste zestien een pittige tegenstander voor de Japanners. Behoudende tactiek De Scandinaviërs, vorig jaar wel roemloos uitgeschakeld in de groepsfase van het EK, kozen voor een behoudende tactiek en loerden op de counter. Japan had zodoende veelvuldig balbezit in de openingsfase en drukte Noorwegen ver terug op eigen helft. Na een kwartier spelen viel de verdiende 1-0, al had Japan daarbij enig geluk. Een voorzet van Hinata Miyazawa vanaf rechts werd door Ingrid Syrstad Engen in eigen doel gewerkt.

Nederland vs. Zuid-Afrika live Komende nacht speelt Oranje (04.00 uur) in Sydney de achtste finale tegen Zuid-Afrika. Verenigde Staten speelt om 11.00 uur tegen Zweden. Op NPO1 is de wedstrijd tussen Oranje en Zuid-Afrika, waar vanaf 03.30 uur op wordt voorbeschouwd, live te zien. Op NPO Radio1, NOS..nl en in de NOS-app is het duel ook te volgen, onder meer via een livestream en een liveblog.

Noorwegen werd zo gedwongen om wat meer de aanval te zoeken en vijf minuten later stond het alweer gelijk. Guro Reiten kopte een voorzet van Vilde Bøe Risa knap binnen. Voor Japan de eerste tegengoal op dit WK.

Toch lieten de Japanners in het vervolg zien de betere ploeg te zijn in Wellington. Na een 1-1 ruststand namen de Aziaten kort na de pauze andermaal de leiding. Bøe Risa verstuurde in haar eigen zestien een onbegrijpelijke pass. Risa Shimizu profiteerde en passeerde keepster Aurora Mikalsen.

De Japanse vrouwen vieren feest - AFP