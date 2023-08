Terpstra niet fit voor WK mountainbike en neemt rustperiode

Anne Terpstra gaat niet van start bij de wereldkampioenschappen mountainbike. De 32-jarige vice-wereldkampioene cross-country van 2021 is niet fit en zal komende week niet in actie komen op de wereldkampioenschappen in Glasgow.

Terpstra zou Nederland vertegenwoordigen met Anne Tauber en Puck Pieterse. Laatstgenoemde werd vorige maand Nederlands kampioene.

"Ze zal de komende periode rust nemen met als doel om de rest van het seizoen weer op haar normale niveau te kunnen presteren. Het eerstvolgende doel is vooralsnog de wereldbeker in Andorra eind augustus", aldus de wielerbond KNWU.

Terpstra werd tijdens de Olympische Spelen in Tokio vijfde. Op de wereldkampioenschappen van 2021 eindigde ze als tweede en afgelopen jaar werd ze Nederlands kampioen.