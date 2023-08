Politie voorkomt nieuwe rave in Belgisch grensdorp bij Maastricht

De Belgische en Nederlandse politie hebben gisteravond voorkomen dat er een illegale rave plaatsvond in het dorp Kanne, net over de Belgische grens bij Maastricht. Kanne werd hermetisch afgesloten, meldt 1Limburg.

Alle voertuigen die het dorp in wilden rijden, werden gecontroleerd. Alleen bewoners van het dorp mochten door. Potentiële feestgangers moesten rechtsomkeert maken. Bij de actie werden ook drones ingezet, een politiehelikopter en een patrouilleboot op het Albertkanaal. De politie pakte twee mensen op.

De politie kwam in actie nadat op sociale media werd opgeroepen om te komen feesten in de mergelgroeve Ternaaien, vlak bij Kanne. "We hebben vrij snel ingegrepen, zodat de groep niet groter werd", vertelt politiekorpschef Dirk Claes bij VRT Nieuws. "Er zijn een tiental mensen toegekomen, die hebben we aangemaand om weg te gaan. Twee mensen werden een tijdlang gearresteerd. We hebben de controle volgehouden tot er niemand meer opdaagde."

10.000 bezoekers

Eind april werd er een weekend lang een illegale rave gevierd op een voormalig militair vliegveld bij het Vlaamse Sint-Truiden, veertig kilometer van Kanne. Daar kwamen zo'n 10.000 mensen op af.

Buurtbewoners klaagden over de harde muziek en verkeersoverlast. Ook deden feestgangers hun behoefte in tuinen van omwonenden. Om escalatie te voorkomen greep de Belgische politie toe niet in, tot woede van de Vlaamse minister van Justitie Zuhal Demir. "Dit is geen onschuldig feestje", zei zij. "Dit is een promoparty voor drugs en burgerlijke ongehoorzaamheid en men staat erbij en kijkt ernaar."

Naar aanleiding van de rave bij Sint-Truiden werden zeven Nederlanders opgepakt. Ze hadden onder meer een stroomgenerator en geluidsapparatuur bij zich die vermoedelijk voor het feest zijn gebruikt.