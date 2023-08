Vijf Nederlanders vermist na noodweer in Slovenië, campings ontruimd

In Slovenië worden vijf Nederlanders vermist na noodweer. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de NOS. Vanwege de overstromingen moesten ook zo'n 400 Nederlanders van een camping worden geëvacueerd. "Toen was de boodschap: wegwezen", zegt Jeroen Dera over het moment dat er rond 22.30 uur werd aangeklopt bij zijn accommodatie. Hij verbleef met zijn gezin op een camping bij de grens met Kroatië. Politiewagens hebben vakantiegangers begeleid naar het nabijgelegen stadje Brezice. "Daar hebben we op een parkeerplaats tot 06.00 uur in de auto gezeten." Inmiddels is hun camping weer open en mogen de evacués terug. Van een andere camping werden gisteren 60 Nederlanders met een helikopter weggehaald.

Vijf Nederlanders worden vermist na het noodweer in Slovenië. Er zijn zware overstromingen door de hevige regenval. Rivieren in vooral het noorden, midden en oosten van het land zijn buiten hun oevers getreden, waardoor sommige dorpen onder water staan. - NOS

Over de vijf vermisten in Slovenië geeft het ministerie geen details. Zo is niet duidelijk waar de Nederlanders worden vermist en of het om een groep gaat of individuele gevallen. Mogelijk gaat het om reizigers met wie familie geen contact kan krijgen, speculeert persbureau ANP. In Slovenië zijn op dit moment veel overstromingen als gevolg van zware regenval. Gisteren werd al bekend dat drie mensen zijn omgekomen, onder wie twee Nederlanders.

Rivieren in vooral het noorden, midden en oosten van het land zijn buiten hun oevers getreden, waardoor sommige dorpen onder water staan. Het water uit de rivieren die gisteren volledig overstroomden, trekt zich terug, maar dat gaat langzaam. Ondertussen stijgt het waterpeil in de rivieren in het zuiden van het land. De rivier Krka zal vandaag waarschijnlijk op verschillende plekken overstromen, melden de Sloveense autoriteiten. Nederlanders overleden De twee Nederlanders die zijn omgekomen zijn mannen van 52 en 20 jaar uit Gouda. Zij maakten een tocht op de berg Veliki Draski. Het gaat om een vader en een zoon, zegt een woordvoerder van de Sloveense organisatie GRZS, die de reddingsoperatie coördineerde, tegen de NOS. Hoe de twee zijn omgekomen, wordt nog onderzocht door de politie. GRZS kreeg donderdagavond rond 20.00 uur een telefoontje via 112, zegt de woordvoerder. Er werd besloten om twee reddingsteams in te zetten. Aanknopingspunt daarbij waren foto's die de vermisten naar familie hadden gestuurd. Al snel werd de auto van de mannen gevonden, waarna de zoektocht werd voortgezet in het omliggende berggebied. Rond 01.00 uur werden de twee mannen gevonden op een steil terrein, zegt de woordvoerder. "Helaas waren ze allebei bezweken aan hun verwondingen." Vervolgens moesten de reddingsteams zich weer terugtrekken in het dal "vanwege het onweer en de gevaarlijke omstandigheden". In de ochtend werden de twee lichamen uiteindelijk naar beneden gebracht. 4000 alarmtelefoontjes Hulpdiensten, die vannacht doorwerkten, kregen bijna 4000 telefoontjes van mensen in nood. De GRZS was ook nog een betrokken bij de nachtelijke redding van een andere Nederlander, een jongeman die tijdens een bergwandeling was overvallen door het noodweer. Toen reddingswerkers hem ondanks de zware regen en harde wind bereikten, bleek hij onderkoeld maar verder ongedeerd.