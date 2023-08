Noodweer in Slovenië: campings ontruimd, vijf Nederlanders vermist

Van een andere camping werden gisteren 60 Nederlanders met een helikopter weggehaald. Het is niet bekend hoeveel landgenoten er totaal in Slovenië zijn omdat er vrij kan worden gereisd naar het EU-land.

Politiewagens hebben vakantiegangers begeleid naar het nabijgelegen stadje Brezice. "Daar hebben we op een parkeerplaats tot 06.00 uur in de auto gezeten." Inmiddels is hun camping weer open en mogen de evacués terug.

"Toen was de boodschap: wegwezen", zegt Jeroen Dera over het moment dat er rond 22.30 uur werd aangeklopt bij zijn accommodatie. Hij verbleef met zijn gezin op een camping bij de grens met Kroatië.

ACSI Kampeerreizen heeft contact met de meeste klanten in Slovenië. "Bij de kleinere campings proberen we nog om contact te krijgen met een deel van onze klanten", zegt manager Pieter Melieste.

De situatie op de campings is volgens hem zorgelijk. "Een aantal campings is voor het komende seizoen niet meer geschikt om te kamperen. Daar is een redelijk verwoestende schade aangericht." De evacuaties verlopen over het algemeen redelijk gecoördineerd, zegt Melieste. "De lokale bevolking deelt voedsel en dekens uit. Wel is het natuurlijk buitengewoon vervelend als je de nacht moet doorbrengen in een sporthal."

Omstandigheden vermisten onduidelijk

Het is niet duidelijk waar de vijf Nederlanders worden vermist en of het om een groep gaat of individuele gevallen. Mogelijk gaat het om reizigers met wie familie geen contact kan krijgen, speculeert persbureau ANP.

Buitenlandse Zaken kan niet zeggen onder welke omstandigheden de Nederlanders vermist zijn. "We kunnen niet zeggen wat de oorzaak is: of het gaat om niet kunnen bellen of andere omstandigheden."

De overstromingen in Slovenië zijn het gevolg van zware regenval. Gisteren werd al bekend dat drie mensen zijn omgekomen, onder wie twee Nederlanders.

Een overzicht van de schade en de overlast: