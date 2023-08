Jongen van 16 opgepakt voor schieten tijdens Zomercarnaval

De politie heeft een jongen van 16 opgepakt in verband met een schietincident tijdens het Zomercarnaval in Rotterdam. De jongen komt uit Spijkenisse en is gisteren aangehouden.

De jongen wordt ervan verdacht vorige week zaterdag aan het einde van de middag een of meer schoten hebben gelost op de Coolsingel, in het centrum van de stad. Een getuige zag dat hij een vuurwapen bij zich had en naderhand wegrende. Niemand raakte gewond.

Volgens de politie moet de jongen nog worden verhoord. Of er bij zijn aanhouding een vuurwapen is gevonden, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

Andere schietpartij

Iets later vorige week zaterdag was er nog een schietpartij tijdens het Zomercarnaval. Een man schoot een andere man neer, waarna agenten de verdachte neerschoten. Bij het incident raakten in totaal drie mensen gewond en werden drie mensen opgepakt.

Na de geweldsincidenten werd het Zomercarnaval-programma stilgelegd.

Te vroeg voor consequenties

Volgens locoburgemeester Ronald Buijt is het te vroeg om te zeggen of de gebeurtenissen gevolgen hebben voor volgende editiesvan het Zomercarnaval. Eerst moet het politieonderzoek klaar zijn, laat hij weten aan de regionale omroep Rijnmond. Hij wijst erop dat het festival ook nog met veiligheidspartners wordt geëvalueerd.

Volgens Buijt zijn rond het Zomercarnaval dit jaar in totaal 25 mensen opgepakt. De meeste aanhoudingen waren voor openbaar dronkenschap en het niet kunnen laten zien van een geldig identiteitsbewijs.

Vorig jaar werden bij het Zomercarnaval 45 mensen opgepakt, van wie meer dan de helft voor wapenbezit. Er was toen één steekpartij.