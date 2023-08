Oranje al 42.000 kilometer in vliegtuig: 'Niet alleen WK voetbal, ook WK vliegen'

Vanuit het basiskamp in Tauranga in het noorden van Nieuw-Zeeland vloog Oranje gisteren naar het Australische Sydney voor de achtste finale. Daarna wacht mogelijk een kwartfinale tegen Spanje in Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland op bijna 500 kilometer van Tauranga.

"Dit is niet alleen het WK voetbal, maar ook het WK vliegen", aldus de bondscoach. "We kunnen niet alleen elke wedstrijd winnen, maar ook elke vlucht kunnen we winnen. Dat is inmiddels een gevleugelde uitspraak geworden in het team."

Een eventuele halve finale wordt ook in Nieuw-Zeeland gespeeld, in Auckland. Daarna wacht de finale in Sydney, of de troostfinale in Brisbane, beide in Australië.

'Goed georganiseerd'

"Toen ik in december het speelschema onder ogen kreeg, heb ik gelijk voor mezelf de houding aangenomen: over ons heen laten komen", zei Jonker. "Dit zijn zoveel vliegkilometers, zoveel vliegvelden, zoveel hotels, zoveel velden. Niet druk over maken. Ik hoop dat alles goed georganiseerd wordt."

Niet alles in de organisatie ging goed. Zo zocht de KNVB een veelbesproken trainingsveld uit waarin een gevaarlijke cricketplaat ligt.

Verder heeft Jonker niets te klagen. "We hebben een geweldige staf en de hulp van de mensen in Nieuw-Zeeland en Australië is ook geweldig. We moeten ons realiseren dat het niet normaal is."

"Je stapt bij het hotel in een bus die je naar het vliegveld brengt, tot vlakbij het vliegtuig. Je stapt in en stijgt op. Anderhalf uur later ben je in Australië. Daar staat een bus te wachten en een kwartier later ben je in het hotel. Dat is echt uniek", prees de bondscoach.