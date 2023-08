De Pakistaanse oud-premier Imran Khan is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Dat heeft zijn partij bekendgemaakt. Lokale media schrijven dat de oud-leider in zijn woning in Lahore is gearresteerd.

Formeel werd Khan, de huidige oppositieleider, veroordeeld voor corruptie. Afgelopen april werd hij afgezet, een maand later volgde zijn aanhouding.

Zijn arrestatie leidde in Pakistan tot bloedige rellen. Op meerdere plaatsen in het land trokken zijn aanhangers de straat op.