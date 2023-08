Marsman moet wijken na komst Messi: Inter Miami verscheurt contract vanwege salarisplafond

Inter Miami, sinds kort de club van Lionel Messi, heeft het contract van keeper Nick Marsman ontbonden. De ambitieuze voetbalclub uit Florida maakt gebruik van een speciale regel die het toestaat om het contract van een speler te ontbinden om zo ruimte te creëren binnen het salarisbudget.

Jorge Mas, de andere mede-eigenaar, liet onlangs weten dat Messi in Amerika tussen 45 en 55 miljoen euro per jaar verdienen. Voormalig Engels international David Beckham is ook mede-eigenaar van Inter Miami.

Sinds 2021

De 32-jarige Marsman speelde sinds 2021 voor Inter Miami. Hij speelde 29 wedstrijden voor de club waar Messi onlangs tekende, net als de Spanjaarden Jordi Alba en Sergio Busquets.

Marsman speelde voorheen bij Feyenoord, FC Twente en FC Utrecht.