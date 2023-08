Russische tanker aangevallen door zeedrone in Zwarte Zee

Op een video die door een Oekraïense tv-zender is verspreid is te zien hoe een zeedrone op het schip afvaart en aan de achterzijde raakt:

In de Zwarte Zee is vannacht dicht bij de Krim-brug een Russische tanker beschadigd geraakt. Volgens Russische autoriteiten is de olie- en chemicaliëntanker aangevallen door een Oekraïense drone.

Op sociale media gaat een audio-opname rond van wat radioverkeer tussen de tanker Sig en de wal zou zijn. Daarin wordt gezegd dat er water in de machinekamer staat, dat er hulp van een sleepboot moet komen en dat er geen lading aan boord is.

Een Russische reddingsdienst zegt tegen persbureau Tass dat de tanker licht beschadigd is geraakt. Hij is voor anker gegaan. De bemanning zou ongedeerd zijn.

De Sig was op weg naar de Straat van Kertsj, de verbinding tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Over deze zeestraat loopt de Krimbrug tussen Rusland en de door Rusland bezette Krim.

Inwoners van de stad Kertsj hoorden vannacht meerdere explosies. In eerste instantie werd aan een aanval op de brug gedacht, die al twee keer door Oekraïne is bestookt. Er mocht even geen verkeer meer de brug op, maar dat besluit is later ingetrokken.

Waarschuwing

Oekraïne zwijgt over het incident. Het laat zich zelden uit over aanvallen op Russische doelen buiten de eigen grenzen.

Het Oekraïense ministerie van Defensie waarschuwde eerder dat vanaf 21 juli alle schepen die havens in Rusland of in door Rusland bezet gebied aandoen als militair doel kunnen worden beschouwd.