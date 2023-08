Geen zorgen bij Feyenoord, wel wakker: 'Besefmoment dat we een stapje erbij moeten doen'

Het was even slikken vrijdagavond in De Kuip. Landskampioen Feyenoord verloor de seizoensouverture tegen bekerwinnaar PSV (0-1). Eén week voor de start van de nieuwe competitie een gevoelige nederlaag. Vorig seizoen stond er weinig druk op de Rotterdamse ploeg. Dit seizoen zal dat anders zijn. Feyenoord is titelfavoriet en de vraag is hoe de Rotterdammers om gaan met hun nieuwe rol. Quilindschy Hartman: "Ik maak me geen zorgen. We staan altijd met beide voeten op de grond."

Trainer Arne Slot waarschuwt elke keer. Volgens linksback Hartman is Feyenoord niet gaan zweven na het landskampioenschap. "We hebben geen houding alsof we dit seizoen iedereen wel even kapot gaan spelen." Niet van slag raken PSV kapot spelen lukte in ieder geval vrijdagavond niet. Feyenoord dolf in tegen een tegenstander die met dezelfde intensiteit speelde als waarmee de ploeg van Arne Slot hoge ogen gooide. "Ik vond PSV wel aardig aan de bal. Dat deden ze goed", reageerde Hartman. "We moeten niet heel erg van slag raken als de tegenstander de bal heeft en als een gek druk zet. Dat kan soms gebeuren."

Hartman in duel met Bakayoko - ANP

"Deze nederlaag zegt niet heel veel over de rest van het seizoen. We waren competitief. Er is wel nog ruimte voor verbetering, maar dat gaat nog wel komen. Het is wel een besefmoment dat we een stapje erbij moeten doen." Gewoon lekker spelen "Onze rol is anders", weet Hartman, nu ze titelfavoriet zijn. "Maar ik heb niet het gevoel dat we worden opgejaagd. We moeten gewoon lekker spelen. Als we kunnen spelen met intensiteit, gaan we genoeg wedstrijden winnen."

"We staan er goed voor", concludeert Hartman met het oog op de eerste competitiewedstrijd van volgende week, thuis tegen Fortuna Sittard. Om nogmaals de Feyenoord-supporters gerust te stellen: "Ik maak me geen zorgen."