AZ huurt jeugdinternational Familia-Castillo van Chelsea

AZ heeft Juan Familia-Castillo op huurbasis overgenomen van Chelsea. De 20-jarige Nederlander heeft in Londen nog een doorlopend contract tot medio 2022 en werd vorig seizoen gehuurd door Ajax. Hij speelde zijn wedstrijden enkel voor Jong Ajax in de eerste divisie.

Familia-Castillo belandde via de amateurs van Zeeburgia bij de jeugdopleiding van Ajax. In 2016 verruilde de linksback de Amsterdamse club voor Chelsea, maar tot een debuut in de hoofdmacht van The Blues kwam het (nog) niet.

Grote club

"Ik ben super blij met deze stap naar AZ en heb er veel zin in", zei de verdediger na het zetten van zijn handtekening. "AZ is een van de grote clubs uit Nederland, die elk jaar nog steeds groeit. Ik kan niet wachten om hier te beginnen."

Familia-Castillo werd al diverse keren opgeroepen voor Oranje Onder 20.