Spanje opponent Oranje in eventuele kwartfinale na klinkende zege op Zwitserland

Met zes spelers van Champions League-winnaar FC Barcelona in de basis gold Spanje vooraf als een kanshebber op het WK-goud. Maar in de poulefase ging de equipe van bondscoach Jorge Vilda keihard onderuit tegen Japan: 4-0. Omdat eerder wel ruim gewonnen werd van Costa Rica (3-0) en Zambia (5-0), plaatste Spanje zich als nummer twee van de poule wel voor de achtste finales.

Op vrijdag treft Spanje in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington de winnaar van Nederland - Zuid-Afrika. Die achtste finale wordt komende nacht (aftrap 4.00 uur Nederlandse tijd) in Sydney gespeeld.

Spanje is de mogelijke opponent van Oranje in de kwartfinale van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. In de achtste finale waren de Spaansen met 5-1 veel te sterk voor Zwitserland.

En daarin haalde Spanje weer een hoog niveau. Met bijna 75 procent balbezit domineerde de ploeg. Zwitserland kwam slechts tot één doelpoging en werd kansloos uitgeschakeld.

Knullig eigen doelpunt

De enige Zwitserse treffer was een zeer knullig eigen doelpunt. Met een terugspeelbal van vlak buiten de middencirkel verraste verdediger Laia Codina haar eigen keeper Catalina Coll. Daarmee kwam de stand op 1-1, want Aitana Bonmatí had de score na vijf minuten al geopend met een rake schuiver.

Nog voor rust besliste Spanje het duel. Alba Redondo maakte de 2-1 met een kopbal. Vervolgens scoorde opnieuw Bonmatí op prachtige wijze. Met een fraaie kapbeweging legde de middenvelder van Barcelona twee verdedigers en de Zwitserse keeper in de luren, waarna ze simpel kon afmaken.

Vlak voor rust maakte Codina de fout van haar eigen doelpunt goed. Na een Spaanse hoekschop schoot ze van dichtbij de vierde treffer binnen.

Oppermachtig

In de tweede helft voegde het oppermachtige Spanje daar nog één doelpunt aan toe. Na een fout in de Zwitserse opbouw kon Jenifer Hermoso eenvoudig de 5-1 aantekenen.

In de slotfase kregen uitblinkers Bonmatí en Hermoso een publiekswissel, om ze zo nog een beetje te sparen voor de kwartfinale. Oranje (of Zuid-Afrika) is alvast gewaarschuwd.