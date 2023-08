Griekspoor wint twee keer op één dag en bereikt halve finale in Washington

Tallon Griekspoor heeft in Washington voor de vierde keer in zijn loopbaan de halve eindstrijd van een ATP-toernooi bereikt. De nummer 37 van de wereld klopte eerst Gaël Monfils en daarna JJ Wolf.

Het duel met Monfils was donderdag aan het begin van de derde set afgebroken wegens regen. Griekspoor had net de tweede set met 6-1 verloren, maar was een dag later direct bij de les, brak de Fransman en kwam niet in de problemen. (6-4, 1-6, 6-3)

Enkele uren later had Griekspoor tegen Wolf (7-5, 6-4) genoeg aan twee breaks: op 5-5 in de eerste set en op 1-1 in de tweede set. De Amerikaan kreeg geen enkele breekkans.

In de halve eindstrijd neemt Griekspoor (27) het op tegen de als eerste geplaatste Taylor Fritz. De mondiale nummer 9 uit de Verenigde Staten versloeg Jordan Thompson uit Australië met 6-3 6-3. Eerder op de dag had Fritz al de Schot Andy Murray in drie sets verslagen.

De andere halve finale in Washington gaat tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Brit Dan Evans.