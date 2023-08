NASA herstelt sneller dan verwacht contact met ruimtesonde Voyager 2

NASA is erin geslaagd het contact te herstellen met de Voyager 2. De verbinding was weggevallen toen de antenne van de ruimtesonde de verkeerde kant op draaide door een instructiefoutje. Het euvel kon worden verholpen door op goed geluk nieuwe bevelen in de richting van de sonde te sturen.

Het contact viel op 21 juli weg, toen NASA Voyager per ongeluk de opdracht gaf om zijn antenne twee graden te draaien. Daardoor werden signalen van de aarde niet meer ontvangen en stuurde de sonde zijn data in het luchtledige.

Erg ongerust was de ruimtevaartorganisatie nog niet: op vaste tijden herijkt de sonde zijn antennes automatisch en zou het contact weer kunnen worden hersteld. Dat zou op 15 oktober moeten gebeuren.

36 uur wachten

Toch besloot NASA dat moment niet lijdzaam af te wachten. Met een telescoopnetwerk op aarde werd geluisterd of er misschien toch signalen van Voyager konden worden opgevangen. Toen dat vier dagen geleden lukte, werd meteen besloten ook maar een opdracht de ruimte in te slingeren, in de hoop dat Voyager zou luisteren.

Hoewel de kans op succes klein werd geacht, kreeg NASA na 36 uur wachten bericht dat Voyager het bevel had uitgevoerd. De bevestiging liet lang op zich wachten doordat de sonde meer dan 19 miljard kilometer van de aarde is verwijderd. Zelfs met de snelheid van het licht doet een signaal er 18 uur over om onze planeet te bereiken.

"Ik kon alleen maar zuchten. Alle spanning gleed van me af", reageerde projectleider Suzanne Dodd toen ze het verlossende bericht kreeg. Zelf citeerde Voyager 2 in een tweet de film-alien E.T. en zei dat hij blij is "weer met thuis te kunnen bellen".

Oudjes

Voyager 2 werd in 1977 samen met zijn broertje Voyager 1 gelanceerd om ons zonnestelsel te verkennen. Na bezoekjes aan de buitenste planeten schoten de sondes het heelal in richting de sterren.

Hoewel ze al ruim 45 jaar in dienst zijn, sturen ze nog altijd data terug naar de aarde. Wel is er in de loop er tijd wat meetapparatuur uitgeschakeld om energie te besparen.

Zie hier een terugblik op de ruimtemissie van de Voyagers: