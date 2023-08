Wekdienst 5/8: Canal Parade • Achtste finales WK van start

Om te beginnen het weer: De dag start droog met in het oosten eerst nog zon. Vanuit het westen neemt de bewolking. In de middag valt af en toe een bui. De temperatuur loopt op naar 18 tot 20 graden.

Goedemorgen! Vanmiddag is in Amsterdam de Canal Parade. Op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland begint de knock-outfase.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade. De botenparade start rond 12.00 uur in het Oosterdok en trekt de hele middag door de grachten. Met de Canal Parade wordt aandacht gevraagd voor acceptatie en gelijkheid van de lhbtiq+-gemeenschap. Er doen tachtig boten aan mee.

In Saudi-Arabië is vandaag en morgen een vredesconferentie over Oekraïne. Vertegenwoordigers uit zo'n dertig landen komen naar Jeddah. Oekraïne is uitgenodigd, Rusland is er niet bij. Lees hier meer over de conferentie.

En op het WK voetbal begint de knock-outfase. De eerste achtste finales zijn tussen Zwitserland en Spanje (om 07.00 uur begonnen) en tussen Japan en Noorwegen (10.00 uur). Nederland speelt komende nacht tegen Zuid-Afrika. Die wedstrijd kun je live zien bij de NOS.

Wat heb je gemist?

Bij een schietpartij in Den Helder is een man van 25 om het leven gekomen. Twee mensen raakten gewond, van wie een ernstig. De schietpartij was rond middernacht bij een horecagelegenheid. Veel mensen zouden daarvan getuige zijn.

Wat de aanleiding was voor het schieten, is onbekend. De schutter is nog voortvluchtig.