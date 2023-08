Internationale scoutingorganisatie roept op Jamboree eerder te beëindigen wegens hitte

De internationale scoutingorganisatie WOSM roept op de Jamboree in Zuid-Korea vervroegd te beëindigen vanwege de hitte in het land. Sinds de bijeenkomst eerder deze week begon moesten er door de hitte al 600 deelnemers met gezondheidsklachten worden behandeld.

"We hebben het gastland gevraagd te overwegen de bijeenkomst eerder dan gepland te beëindigen en de deelnemers op te vangen tot ze klaar zijn voor vertrek naar huis", zegt de grootste scoutingsorganisatie wereldwijd. "Als er wordt besloten door te gaan, dan moet het gastland extra maatregelen treffen tegen de hitte."

De Jamboree zou eigenlijk nog een week moeten duren. Er doen ongeveer 40.000 scouts uit 158 landen aan mee, onder wie zo'n 2000 Nederlanders. Het Zuid-Koreaans persbureau Yonhap zegt dat de autoriteiten vandaag de knoop doorhakken of de bijeenkomst doorgaat, wordt ingekort of helemaal eindigt.

Uitzonderlijk warm

Het is momenteel uitzonderlijk warm in Korea, met temperaturen tussen de 35 en 39 graden. Het evenement wordt bovendien gehouden in een polder waar weinig beschutting is.

De organisatoren hebben daarom al besloten activiteiten te schrappen die veel inspanning vergen. Ook zijn er extra waterpunten en meer airconditioning geregeld en wordt er extra medisch personeel ingezet.