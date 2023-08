Moeder gevonden van in Belgische wasserette achtergelaten baby

De Belgische politie is in contact gekomen met de moeder van de baby die een week geleden een baby achterliet in een wasserette in Anderlecht. De vrouw is verhoord en daarna weer vrijgelaten.

De moeder ging afgelopen zaterdag de wasserette binnen met een kindje van zo'n drie maanden in een kinderwagen. Op camerabeelden is te zien dat ze later zonder kinderwagen vertrok. Omdat het spoor doodliep, riep de politie donderdag de hulp in van het publiek.

De krant Het Laatste Nieuws meldt dat de vrouw werd aangetroffen in een snackbar in Laken. Het gaat om een 19-jarige vrouw van Spaanse afkomst zonder vaste verblijfplaats in België. Verdere details wil de politie niet geven, behalve dat er nog wordt onderzocht wat het motief van de vrouw is geweest om het kind achter te laten.

De VRT meldt verder dat ook de vader van het kind zich heeft gemeld. Hij heeft het meisje niet erkend, maar kon genoeg details geven om de politie te overtuigen.

Het meisje is ondertussen in goede gezondheid. Ze is opgenomen in een ziekenhuis in afwachting van plaatsing bij een gastgezin.