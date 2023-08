Kraanwater in Doorn besmet met bacterie, advies om water te koken

Mensen in Doorn krijgen het advies om het water uit de kraan te koken voordat ze het drinken. Het advies geldt ook voor kraanwater dat gebruikt wordt in gerechten, bij het tandenpoetsen of als drinkwater voor dieren. Volgens waterleidingbedrijf Vitens is een verontreiniging aangetroffen.

RTV Utrecht meldt dat het water besmet is met enterokokken. Dat zijn bacteriën die maag- en darmklachten kunnen veroorzaken bij mensen met een lage weerstand. Hoe de bacteriën in het water terecht zijn gekomen, is niet bekendgemaakt.

Door het water drie minuten te koken voordat het gebruikt wordt, worden risico's uitgesloten, meldt Vitens. "Als wij niet kunnen garanderen dat het water van de allerbeste kwaliteit is nemen wij het zekere voor het onzekere."

Douchen

Vitens denkt dat de problemen met het water dinsdagmiddag weer opgelost zijn. Het bedrijf laat weten dat mensen in Doorn wel kunnen douchen, in bad gaan en hun wc kunnen doorspoelen met het kraanwater.