Bij een schietpartij in Den Helder zijn twee personen zwaargewond geraakt. De schutter is nog voortvluchtig. Na het incident was de politie massaal aanwezig en werd een politiehelikopter ingezet. Ook waren twee traumaheli's ter plaatse.

De schietpartij was rond middernacht bij een horecagelegenheid. Veel mensen zouden daarvan getuige zijn. Wat de aanleiding was voor het schieten, is onbekend.