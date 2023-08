Zuiden Oostenrijk getroffen door hevige regenval

Hevige regenval heeft in het zuiden van Oostenrijk geleid tot problemen. In de gemeente Sankt Paul zijn uit voorzorg 70 huizen ontruimd uit vrees voor overstromingen. Bewoners moesten halsoverkop geëvacueerd worden en mochten alleen de belangrijkste spullen meenemen. Ook in andere plaatsen moesten mensen hun huis verlaten.

In Viktring binnen de gemeente Klagenfurt dreigde een stuwdam door te breken. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Het overtollige water werd gecontroleerd afgevoerd waardoor de dam stand hield. Uit voorzorg wordt de stuwdam wel nauwelttend in de gaten gehouden. Inwoners van Viktring kregen het advies om voorbereid te zijn op een doorbraak.

Tientallen militairen zijn in het getroffen gebied aanwezig om de brandweer te assisteren met onder meer water weg te pompen en zandzakken te plaatsen. De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen dankte op X, voorheen Twitter, de hulpdiensten voor hun inzet. "Ik wil alle hulpdiensten die in de storm worden ingezet bedanken voor hun werk. Blijf goed voor elkaar zorgen."

Evenveel regen als in een maand

Op de Ljubelj-bergpas viel binnen 24 uur evenveel regen als normaal in een hele maand valt. Meteorologen waarschuwen voor nog meer zware regenval, vooral in het oosten en zuiden van het land.

Ook buurland Slovenië wordt geteisterd door noodweer. Daar zijn zeker drie mensen omgekomen, onder wie twee Nederlanders.