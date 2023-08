Ook JA21-Kamerlid Eppink niet herkiesbaar, Joost Eerdmans blijft achter

Kamerlid Derk Jan Eppink stelt zich bij de verkiezingen niet opnieuw kiesbaar voor JA21. Dat laat hij weten via X, voorheen Twitter. Hij schrijft dat hij tijdens zijn vakantie tot die "slotsom" is gekomen.

Eppink is de tweede die na de verkiezingen in november niet terugkeert in de driemans-fractie van JA21. Nicky Pouw-Verweij kondigde eerder al aan niet verder te willen als Kamerlid voor JA21. Partijleider Joost Eerdmans blijft achter.

Het is al langer onrustig binnen de partij. In maart schreven JA21-leden in een brief aan het bestuur dat ze zich zorgen maken over een "gebrek aan democratie" binnen de partij. Die brief was ook ondertekend door Eppink en Pouw-Verweij.

Uit het bericht van Eppink wordt niet duidelijk of hij zich aansluit bij een andere partij. Hij schrijft: "Ik vind samenwerking op de rechterzijde erg belangrijk, en wil daartoe oproepen".