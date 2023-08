Acteur Mark Margolis (83) overleden, bekend van Scarface en Breaking Bad

Acteur Mark Margolis is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van de series Breaking Bad en Better Call Saul, waarin hij de Mexicaanse gangster Hector 'Tío' Salamanca speelde. Margolis zat voor die rol in een rolstoel die was uitgerust met een bel waarmee Hector communiceerde na een beroerte. Hij kreeg in 2012 daarvoor een Emmy.

Voor Margolis' rol in Breaking Bad was hij vooral bekend door de film Scarface uit 1983 waar hij de schurk Alberto the Shadow speelde. Hij acteerde in die film naast hoofdrolspeler Al Pacino. Financieel leverde die klus niet veel op. "Eerlijk gezegd, zes maanden na Scarface moest ik een paar maanden een baan aannemen bij een vriend om rond te komen", zei Margolis daarover.

Schoonmoeder

Margolis speelde daarna relatief kleine rollen in tientallen films en toneelstukken, Maar zijn grote doorbraak bij het grote publiek was dus als Hector 'Tío' Salamanca. De inspiratie daarvoor haalde hij uit zijn overleden schoonmoeder, Shirley.

"Ze zat tragisch genoeg jarenlang in een verpleeghuis in Florida na een beroerte", citeert The Hollywood Reporter hem. "We bezochten haar altijd en ze kon niet praten. Wanneer we haar kamer binnenliepen raakte ze zo opgewonden maakte ze met de linkerkant van haar mond een beweging alsof ze pruimtabak aan het kauwen was. Dus dat heb ik een beetje van haar gestolen."

Mark Margolis overleed gisteren in een ziekenhuis in New York na een kort ziekbed.

Mark Margolis in zijn rol als Hector Salamanca: