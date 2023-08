Na 6 jaar gijzeling in Niger is Jeff Woodke in Nederland: 'Behandeld als een beest'

Na ruim zes jaar gevangenschap voelt het dagelijks leven voor de Amerikaan Jeff Woodke nog altijd onwennig. Hij werd in 2016 ontvoerd door jihadisten in Niger. Dit voorjaar werd hij vrijgelaten. Onlangs was hij met zijn vrouw, een Nederlandse, weer in Nederland. "Het is fijn om hier weer te zijn."

Woodke werkte als hulpverlener in Niger toen hij werd ontvoerd door een groep vermoedelijk gelieerd aan Islamitische Staat. Het gebeurde in Niamey, de hoofdstad van Niger. Een medewerker en een beveiliger van Woodke kwamen daarbij om het leven. Woodke werd een busje in getrokken, dat vervolgens naar de grens met Mali reed.

Al die jaren in gevangenschap had hij geen contact met zijn gezin. Echtgenote Els leefde al die tijd met haar kinderen in onzekerheid. In maart werd Woodke samen met een Franse journalist vrijgelaten. Hoe die vrijlating tot stand is gekomen, is niet duidelijk.

Behandeld als een beest

Een half jaar later is Woodke dus weer in Nederland. Samen met zijn vrouw zijn ze op familiebezoek in Hoogkarspel, waar NH Nieuws hem sprak. "Ik voel me oké. Het gaat een stuk beter met me dan een paar maanden geleden", vertelt hij aan de regionale omroep. "Het is fijn om hier te zijn met mijn schoonfamilie. Dertien jaar ben ik niet in Nederland geweest."

Na zijn vrijlating bleef het voor Woodke een turbulente tijd. Hij werd in Niger in het ziekenhuis onderzocht, waarna hij werd overgebracht naar de Verenigde Staten. Ook daar werd hij opgenomen in het ziekenhuis. "Ze gaven ons niet veel tijd met elkaar. Ik moest 'debriefen' met de FBI (Amerikaanse veiligheidsdienst), de overheid, iedereen wilde met me spreken", legt hij uit.

Ook bleef hij problemen houden met zijn gezondheid. "Al die tijd in gevangenschap heb ik geen groente gegeten. Ik werd behandeld als een beest, zo noemden ze mij ook. Ik ben nooit een keer binnen geweest in een huis, maar zat vastgeketend aan een boom waar ik overdag een beetje rond kon lopen. Dat is wat mij daar is overkomen", vertelt Woodke.

Niets doen

Het leven weer oppakken blijkt lastig, zegt hij. "We moeten weer leren hoe we een gezin moeten zijn, na elkaar zo'n lange tijd gemist te hebben." Hij weet ook niet hoe het leven voor hem in de toekomst eruit zal zien. "Dat is een hele grote vraag. Hoe kan ik weer een normaal leven leiden, terwijl ik dacht nooit meer een leven te hebben?"

Na twee weken in Nederland te zijn geweest, zijn Woodke en Els inmiddels terug in Californië. Woodke kijkt uit naar een periode van niets doen. "De komende weken hebben we even helemaal niks gepland en kunnen we relaxen en een plek zoeken waar er misschien wel zon is", zegt hij. Els: "Gewoon samen zijn. Genieten van de kleine dingen in het leven."