Teamsprinters pakken wereldtitel met driehonderdste van een seconde: 'Extra lekker'

"Vorig jaar verloren we op vierhonderdste en nu winnen we op driehonderdste. Ik moet zeggen dat het dan extra lekker is om te zien dat Nederland nu bovenaan staat", zei een enorm blije Van den Berg na afloop.

De Nederlandse ploeg is al jaren dominant op het onderdeel, maar de olympisch kampioenen werden vorig jaar na vier wereldtitels op rij met vierhonderste van een seconde verslagen door Australië. Een jaar voor de Olympische Spelen in Parijs is de titel nu weer in handen van de 'bullet-train'. Het brons ging naar Frankrijk.

Bij de WK baanwielrennen in Glasgow reden Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland voor de vijfde keer in zes jaar naar het goud, al scheelde het weinig. Het oranje-drietal was in de finale slechts driehonderdste van een seconde sneller dan Australië.

Lavreysen was ook euforisch, juist door het kleine tijdverschil waar de gouden plak mee gewonnen werd. "Dit is een van de mooiste titels die we gewonnen hebben. Dat komt omdat het zo close was vandaag. We hebben er samen hard aan gewerkt en dat het dan lukt, is fantastisch. Driehonderdste, dat is niet normaal, maar we hebben alle drie zo lekker gereden."

Dat laatste vond slotrijder Hoogland overigens niet. "Ik had het lastig, ik heb niet zo diep kunnen gaan als in andere jaren. Ik was bang dat ik vandaag degene was die het liet afweten. Maar ik ben heel blij dat we hebben gewonnen."