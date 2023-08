Lang bezorgt PSV Johan Cruijff Schaal na winst op Feyenoord in De Kuip

PSV heeft voor de veertiende keer de Johan Cruijff Schaal gewonnen. Noa Lang maakte in de tachtigste minuut het enige doelpunt tegen Feyenoord in De Kuip: 0-1.

Bij de strijd om de eerste prijs van het voetbalseizoen bleken landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV aan elkaar gewaagd. De eerste krachtmeting was er een zonder al te veel spektakel of grote kansen. De goal van Lang was het resultaat van een sterke fase van PSV, dat na rust de overhand nam.

Beide ploegen begonnen het duel met twee debutanten binnen de lijnen. Calvin Stengs en Ramiz Zerrouki op het middenveld van Feyenoord, Isaac Babadi en Noa Lang bij PSV.

Laatstgenoemde liet aan de start van het seizoen direct zien wat het Nederlands voetbal van hem kan verwachten. Na drie jaar Club Brugge wil hij PSV op sleeptouw nemen. In Eindhoven moet hij de leemte vullen die Xavi Simons achterliet.