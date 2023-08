Van der Duin sprint na 'rotvoorbereiding en covid' naar WK-zilver op scratch

"Dit voelt heel goed. Ik had het echt niet verwacht", reageerde Van der Duin na haar race. Dat heeft te maken met haar voorbereiding op het WK: vanwege een covid-infectie moest ze afzeggen voor de Tour. "Ik heb echt een rotvoorbereiding gehad. Vorige week, toen ik nog ziek op de bank lag, dacht ik: was ik nog maar zo goed als vorig jaar", aldus de renster.

Van der Duin stak haar vinger omhoog na de finish, omdat ze dacht dat Valente niet volgens de regels had gesprint. Dat bleek toch niet zo, hoorde ze later. "Mijn fout", aldus de Nederlandse.

Bij het niet-olympische onderdeel rijden de rensters veertig ronden (tien kilometer). Wie aan het einde als eerste over de streep komt, wint. Van der Duin, die kon vertrouwen op haar sterke eindsprint, wachtte rustig af. Pas anderhalve ronde voor het einde zette ze haar versnelling in. De rappe Nederlandse kwam tot het achterwiel van Valente, maar kwam net tekort voor het goud. Het brons ging naar de Nieuw-Zeelandse Michaela Drummond.

Maike van der Duin heeft bij de WK baanwielrennen voor de derde keer op rij zilver veroverd op de scratch. De 21-jarige renster moest in Glasgow alleen de Amerikaanse Jennifer Valente voor zich dulden.

De reactie van Maike van der Duin nadat ze bij de WK baanwielrennen naar het zilver had gesprint. - NOS

De jonge Van der Duin doet al twee jaar mee om de WK-medailles op de scratch: twee jaar geleden veroverde ze bij haar WK-debuut al zilver, vorig jaar was ze goed voor nog twee keer zilver: opnieuw op de scratch en ook op het omnium.

De Nederlandse renster komt ook uit op de weg. Vorig jaar viel ze op in de eerste Tour de France Femmes, waar ze bij drie etappes in de toptien eindigde. Dit seizoen werd ze derde in Gent-Wevelgem.

Ze komt dit WK ook uit op het omnium en de koppelkoers, samen met Marit Raaijmakers.

Geen finaleplaats sprintsters

De Nederlandse sprinters Shanne Braspennincx en Kyra Lamberink wisten zich eerder op de dag niet te plaatsen voor de finale van de tijdrit over 500 meter. Lamberink werd dertiende en Braspennincx vijftiende, terwijl een plek bij de beste acht nodig was voor een finaleplaats.