KNVB trekt boetekleed aan voor slechte velden bij WK: 'Bij mannen nooit gebeurd'

Het ging voor het eerst mis toen Oranje op een veld van een amateurclub in Brabant een oefenwedstrijd wilde spelen. Het veld lag bestrooid met glas en stenen. "Als wij bij een amateurclub oefenen en er liggen glasstukjes en bouten op het veld, dan is dat schandalig. Heel slecht", zegt de KNVB-directeur.

"Het is nu drie keer niet goed gegaan. Trainer Andries Jonker is de laatste tijd vaak bij mij gekomen, en terecht ook. De faciliteiten moeten goed zijn.", vertelt Van der Zee in de NOS voetbalpodcast .

Een veld vol glas en stenen, slecht gras en een oefenterrein waar een grote cricketplaat onder ligt. Het ging de afgelopen weken bij het Nederlands vrouwenelftal veel te vaak over de slechte velden tijdens en in voorbereiding op het WK. En dat had niet mogen gebeuren, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal van de KNVB.

Daarna kwamen Nederland op het WK in aanraking met twee andere slechte velden. Eerst bleek het gras op het trainingscomplex van Sydney FC niet goed genoeg en in Nieuw-Zeeland werd een grote cricketplaat ontdekt onder het veld. "Als je dit hoort en ziet dan kan dat gewoon niet. En nee, dit was bij de mannen nooit gebeurd."

Van der Zee zegt dat de incidenten te maken hebben met een ongelukkige samenloop van omstandigheden. "Dit heb ik in 8,5 jaar bij dit team nog nooit meegemaakt. Het zijn incidenten, maar het kan gewoon niet. Op het veld van de amateurclub komen we al jaren en dat is twee weken van te voren gecontroleerd. En toch ging het mis."

De KNVB zegt dit later te evalueren. "Misschien is dan wel de conclusie dat we nooit meer in de voorbereiding op een amateurveld gaan spelen, maar dat het altijd in een stadion is."

De trainingsvelden op het WK worden niet door de Nederlandse voetbalbond geregeld. "Dat is een FIFA-aangelegenheid. Op het moment dat wij tegen die problemen aanlopen moeten we dat zien op te lossen. We kunnen bij de FIFA gaan klagen, maar daar heb je nu niks aan. Ik moet zeggen dat op heel veel fronten dit WK gelijk is aan een WK voor mannen, maar er zijn ook een paar dingen niet goed genoeg. Dit was bij een WK voor mannen nooit gebeurd."

Maar Van der Zee steekt ook hier hand in eigen boezem. "Wij zijn in oktober en in maart hier geweest om alles te bekijken. Wij moeten het er ook niet op aan laten komen, dat is echt de grote les."

Kritiek op speelschema

Buiten alle perikelen om is de KNVB-directeur wel heel tevreden over hoe Oranje zich manifesteert op het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland. Oranje staat in de achtste finales en kan bij goede resultaten in de halve finale wederom de Verenigde Staten treffen, net als in de groepsfase.

En dat is vreemd, want normaal gesproken treffen twee teams uit dezelfde groep elkaar niet meer voor de finale. Dat het nu wel gebeurt, vindt de KNVB belachelijk.

"De velden waren een kritiekpunt. Maar dit is het allergrootste kritiekpunt. Ik vind het echt belachelijk. De FIFA accepteert dit onder de noemer duurzaamheid, zodat een deel van de landen in Australië kan blijven en een deel in Nieuw-Zeeland kan blijven. Maar duurzaam is dit toernooi niet."