Griekspoor verslaat Monfils en is kwartfinalist in Washington

Tallon Griekspoor heeft de kwartfinales bereikt van het ATP-toernooi van Washington. In de derde ronde versloeg hij de Fransman Gaël Monfils: 6-4, 1-6, 6-3. Hij maakte de partij af met een ace.

Het duel werd donderdag tijdens de derde set onderbroken wegens hevige regenval. Dat kwam Griekspoor niet slecht uit: hij had last gekregen van een onwillige buikspier. De Nederlander (ATP-37) stond toen met 1-0 voor, maar Monfils (ATP-323) leek steeds beter in de wedstrijd te komen.

Fitte indruk

Vrijdag maakte Griekspoor weer een fitte indruk. Hij won de eerste servicegame na de onderbreking en zijn voorsprong kwam niet meer in gevaar.

In de kwartfinale neemt Griekspoor het op tegen de Amerikaan J.J. Wolf. Die wedstrijd gaat vannacht om 00.30 uur (Nederlandse tijd) van start.