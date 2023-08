TikTok past gepersonaliseerde algoritmes aan in Europa

TikTok-gebruikers die in de Europese Unie wonen, kunnen er binnenkort voor kiezen om gepersonaliseerde algoritmes uit te schakelen op het platform. Daarnaast komt er een verbod op gepersonaliseerde advertenties voor 13- tot 17-jarige Europese gebruikers.

TikTok komt met de aanpassingen om te voldoen aan de Digital Services Act (DSA). Die Europese wetgeving schrijft voor dat grote online platforms strenger moeten gaan optreden tegen illegale video's en beperkt advertentiemogelijkheden. Gebruikers moeten daarnaast de mogelijkheid hebben om de platforms te gebruiken zonder gebruik te maken van profilering.

Gepersonaliseerde content

De veranderingen bij TikTok betekenen dat gebruikers het gepersonaliseerde algoritme op de pagina "voor jou", waarop de inhoud is aangepast aan het online gedrag van gebruikers, kunnen uitzetten. Daardoor zullen gebruikers populaire video's in hun regio en in hun voorkeurstaal te zien krijgen, in plaats van video's op basis van hun persoonlijke interesses en kijkgedrag.

De keuze voor niet-gepersonaliseerde inhoud kunnen gebruikers zelf maken. Wie gepersonaliseerde content uitzet, kan nog wel steeds video's van de accounts zien die de gebruiker zelf volgt. Die worden dan in chronologische volgorde weergegeven, in plaats van op basis van het kijkgedrag van de gebruiker.

Advertenties

Gebruikers kunnen er nu ook al zelf voor kiezen om gepersonaliseerde advertenties uit te zetten. Voor 13- tot 17-jarigen wil TikTok dit nu automatisch gaan doen.

TikTok is niet het enige bedrijf dat zich moet houden aan de nieuwe regels. Ook andere sociale media, zoals YouTube, Instagram en X, het voormalige Twitter, moeten zich aan die regels houden.

Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer de aanpassingen ingevoerd worden. De deadline die in de DSA is vastgelegd is 28 augustus.