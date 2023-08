UEFA bestraft FC Twente: Vak-P leeg tegen Riga FC en boete van 62.000 euro

FC Twente is door de UEFA gestraft voor de ongeregeldheden rondom de thuiswedstrijd tegen Hammarby. Vak-P, de tribune van de harde kern van FC Twente, blijft leeg bij de volgende thuiswedstrijd tegen Riga in de Conference League. Daarnaast moet de club 62.000 euro aan boetes betalen.

Na de kwalificatiewedstrijd voor de Conference League braken rellen uit op de hoofdtribune van de Grolsch Veste.

De UEFA spreekt van "ongewenste beweging van supporters van het ene deel van het stadion naar het andere, leidend tot ongeregeldheden op de hoofdtribune". Twente-fans zochten op de hoofdtribune de confrontatie met Zweedse bezoekers.

FC Twente meldt een onderzoek te zijn gestart om de betrokkenen te identificeren en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de geleden schade te verhalen op deze personen.

Geen fans in Stockholm

Naar aanleiding van de rellen in Enschede reisde Twente uiteindelijk zonder fans af naar Stockholm voor de return, waarin een doelpunt in de verlenging (1-1) genoeg was om de volgende ronde van de Conference League te bereiken.

De thuiswedstrijd tegen Riga is donderdag, een week later is de return in Letland.