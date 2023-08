10.000 euro voor gouden tip over fruitbomenmysterie van Retersbeek

In het Limburgse dorp Retersbeek is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de tientallen fruitbomen die in juni zijn vernield. Wie er achter de vernielingen zit en waarom het is gedaan, is nog altijd onduidelijk. De eigenaren van de bomen hebben ook een privédetective ingeschakeld om het mysterie op te lossen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De telers en de privédetective denken dat het gaat om een gerichte actie. "Om al die fruitbomen te vernielen hebben de daders zeker een kilometer moeten afleggen. Iemand heeft echt de moeite genomen om niet een paar, maar alle bomen te vernielen", zegt oud-rechercheur John Vullers tegen 1Limburg.

"Dat doe je niet met een handzaag. We vermoeden dat er een elektrische zaag met een accu is gebruikt maar dat veroorzaakt lawaai. Mensen moeten dus iets gezien, maar vooral gehoord hebben."

Tipgeld

Vullers denkt dat iemand in Retersbeek meer weet over de actie. "Iedereen kent elkaar hier, maar niemand wil zich hier kennelijk mee bemoeien. We hopen toch dat ze iets zeggen, desnoods anoniem."

Volgens 1Limburg is het gezin eerder het doelwit geweest van criminelen. Een jaar geleden werd er in een loods van het echtpaar ingebroken, waarbij spullen ter waarde van 15.000 euro werden meegenomen.

Verder is twee jaar geleden een van hun pony's gestorven. Het echtpaar vermoedt dat het dier toen is vergiftigd. "We nemen dat wel mee, maar geen idee of er een link is", zegt Vullers. "Dat moet onderzoek uitwijzen."

Het echtpaar hoopt dat mensen door de beloning alsnog gaan praten. "Als mensen twijfelen trekt dit ze misschien over de streep. En verklaren kan ook anoniem", aldus Vullers.