'Jaarlijks tientallen branden in vuilniswagens door batterijen en accu's'

Jaarlijks zijn er tientallen branden in vuilniswagens. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NVRD, de branchevereniging van gemeentelijke afvalinzamelaars. Zeker drie keer per maand is ergens in Nederland brand in een vuilniswagen. "We zien de afgelopen jaren een toename", zegt een woordvoerder.

De NVRD wijt dat voornamelijk aan het groeiende gebruik van batterijen, die vervolgens meer in het afval terechtkomen. "Vooral lithium-ionaccu's zijn potentieel gevaarlijk, omdat ze een groter brandgevaar hebben", zegt een woordvoerder. Lithium-ionaccu's zijn oplaadbare lichtgewichtbatterijen, die in heel veel verschillende apparaten worden gebruikt, van elektrische auto's en fietsen tot in hoverboards.

In dit type batterij zit veel meer energie dan in een standaard penlitebatterij en dat "heeft veel voordelen", aldus de brandweer. "Tegelijkertijd neemt de zorg over dit nieuwe type batterij toe, omdat deze spontaan kan ontbranden of zelfs ontploffen." De NVRD ziet sinds de introductie van vapes en e-sigaretten dat deze "in grote getalen" in het restafval terechtkomen. "Deze bevatten ook een lithium-ion batterij en zijn dus vaak veroorzaker van afvalbranden."

Vuilnisman Patrick heeft al meerdere keren brand in zijn vuilniswagen gehad: