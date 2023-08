Mohoric wint Ronde van Polen op één seconde, De Kleijn tweede in massasprint

Op de zevende en laatste dag van de Poolse rittenkoers draaide het voor de klassementsrenners om de bonificatiesprint. Mohoric droeg sinds zijn zege in de tweede etappe de gele leiderstrui, maar in het klassement stond Joao Almeida op dezelfde tijd.

De ritzege in de 166 kilometer lange slotrit naar Krakau ging naar Tim Merlier. Arvid de Kleijn kwam in de massasprint net tekort tegen de Belg van Soudal Quick-Step. De Nederlander van Tudor werd tweede, voor Fernando Gaviria van Movistar.

Matej Mohoric heeft de Ronde van Polen gewonnen. De Sloveen van Bahrain-Victorious stelde de eindzege in de vlakke slotetappe veilig door bij de bonificatiesprint als eerste over de streep te komen.

Na 62 kilometer vormden zich daarom twee heuse sprinttreintjes in het peloton: een van Bahrain-Victorious voor Mohoric en een van UAE Team Emirates voor Almeida. Mohoric versloeg zijn Portugese concurrent op de streep, waardoor hij één seconde uitliep in het klassement.

Daarna kreeg een kopgroep van drie renners (Godon, Scaroni en Budzinski) wat ruimte, terwijl de sprinters zich voorbereidden op een laatste massasprint.

Gevaarlijke actie Merlier

Merlier ging al vroeg aan en begon zijn sprint aan de linkerkant van de weg, waarna hij aan de rechterkant eindigde. Het scheelde niet veel of hij had Edward Theuns met die actie van zijn fiets gekegeld, maar de Belg kon net op tijd uitwijken.

De Kleijn begon zijn sprint ver van achteren, maar wist in de laatste meters toch heel dicht bij het wiel van Merlier te komen. De tweede plaats is voor de 29-jarige De Kleijn wel zijn beste uitslag ooit in een WorldTour-koers.

Het geel van Mohoric kwam in de slotfase niet meer in gevaar, ook omdat hij door zijn ploeg goed vooraan werd gehouden.