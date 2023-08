Vanavond op tv: Verkiezingsbeloftes moeten uitvoerbaar zijn • Top ontbossing Amazonegebied • Droneaanval marineschip

De Algemene Rekenkamer roept politieke partijen op hun verkiezingsprogramma's simpel te houden. Partijen die nu aan hun programma's werken, schrijven vaak op wat ze willen veranderen in ons land, en komen met voorstellen voor nieuw beleid. Maar dat beleid moet ook uitvoerbaar zijn, waarschuwt Ewout Irrgang , de baas van de Rekenkamer. Hij schuift aan in de studio.

Top over ontbossing Amazonegebied

Tijdens de eerste zes maanden van het presidentschap van Lula daalde de ontbossing van het Amazonegebied in Brazilië met 34 procent. Een omkering van het beleid van Bolsonaro. Toch zijn de zorgen nog groot: want al 17 procent van het bos is verloren gegaan. Alle ogen zijn op Brazilië gericht, waar een speciale top verdere ontbossing moet voorkomen.