'PSV stunt met komst van Duitse WK-held Götze'

De 28-jarige Götze stond tot deze zomer onder contract bij Borussia Dortmund, de club die hij verdeeld over twee periodes zestien jaar diende. Dortmund wilde zijn contract verlengen, maar het salaris verminderen omdat Götze niet altijd basisspeler was. Daar nam de aanvallende middenvelder echter geen genoegen mee.

In 2013 maakte Götze een veelbesproken overstap van Borussia Dortmund naar rivaal Bayern München. Maar in München wist hij nooit echt te overtuigen en drie jaar later keerde hij terug in Dortmund.

In 2014 besliste Götze de WK-finale tussen Duitsland en Argentinië met een treffer in de verlenging.