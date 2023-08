Curator: meerdere partijen hebben geboden op failliet VanMoof

Er zijn meerdere bedrijven geinteresseerd in een overname van het failliete elektrischefietsenmerk VanMoof. Dat zegt de curator van het bedrijf in een korte verklaring. "In de komende dagen zullen de biedingen met elkaar worden vergeleken en worden besproken met de stakeholders. De positie van gedupeerde consumenten zal hierbij worden meegewogen", aldus curator Jan Padberg.

Er zijn consumenten die al duizenden euro's hebben betaald voor een VanMoof-fiets die nog niet geleverd is. En VanMoof-eigenaren kunnen nu niet bij het bedrijf terecht voor reparaties, terwijl hun fiets nog onder de garantie valt.

Padberg zegt kort na het weekend te kiezen met welk bedrijf er exclusief verder wordt onderhandeld. "Het streven is om dan binnen enkele dagen tot definitieve overeenstemming te komen."

Fietsen met gebreken

Wie de biedende bedrijven zijn, zegt hij niet. Het Amerikaanse bedrijf Micromobility heeft gezegd interesse te hebben in VanMoof. Micromobility verkoopt en verhuurt elektrische steps en fietsen en werd in 2015 opgericht, maar dat bedrijf is zelf ook niet winstgevend.

Afgelopen kwartaal boekte het een nettoverlies van ruim 19 miljoen dollar, op een omzet van minder dan 4 miljoen dollar. En het aandeel van het bedrijf is gedaald van zo'n 500 dollar in 2021 naar 8 dollarcent nu.

VanMoof werd op 17 juli failliet verklaard. Het bedrijf maakte forse verliezen, onder meer doordat het veel fietsen verkocht met gebreken. Doordat alle onderdelen in eigen huis produceert en er vaak een tekort aan was, duurden reparaties lang of waren ze zelfs helemaal niet mogelijk. VanMoof bestond sinds 2009 en heeft in totaal een kleine 200.000 fietsen verkocht.