Werkzaamheden Haringvlietbrug voorbij, nu Heinenoordtunnel aan de beurt

De werkzaamheden bij de Haringvlietbrug zijn voorbij. Vanavond wordt bij de brug op de snelweg A29 de snelheidsbeperking opgeheven en zijn er weer vier rijbanen beschikbaar. Maar dat de klus is afgerond betekent niet dat de verkeersoverlast voorbij is: vanaf maandag wordt de nabijgelegen Heinenoordtunnel aangepakt.

De Haringvlietbrug twee maanden afgesloten geweest voor renovatie, met omleidingsroutes en flinke files tot gevolg. Het vernieuwen van de klep was voor Rijkswaterstaat de belangrijkste reden om aan het renovatieproject te beginnen. Daarnaast zijn ook alle technische installaties en bijbehorende systemen vervangen.

"We zijn blij dat we de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug binnen het schema hebben uitgevoerd", zegt omgevingsmanager Diana Wonnink van Rijkswaterstaat tegen Omroep Zeeland. "De renovatie van de klep moest gewoon gebeuren. Een hele onderneming, waar we best trots op zijn."

Maand langer omrijden

Maandag beginnen dus de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel. Die wordt de komende maanden gerenoveerd, omdat onder meer de technische installaties en systemen toe zijn aan vervanging. De tunnel gaat dit jaar en volgend jaar regelmatig dicht in één of meer rijrichtingen.

Vanaf volgende week is de tunnel tot 1 september in beide richtingen afgesloten. Ook het laatste deel van de N59 bij de Haringvlietbrug wordt dan afgesloten en moet er dus nog een maand langer worden omgereden.

"Het was geen optie om de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel tegelijk aan te pakken. Dan zou het verkeer op de Hoeksche Waard bijna geen kant op kunnen, wat voor heel veel overlast zou zorgen", aldus Wonnink.

De afsluiting is volgens Omroep Zeeland vooral vervelend voor de inwoners van Schouwen-Duiveland, want die zullen via de Philipsdam en Sint Philipsland moeten rijden om richting de Moerdijkbrug te kunnen gaan. Een ander alternatief is de N57.