Nog eens 19 jaar cel voor Navalny voor 'oprichten extremistische beweging'

De Russische oppositieleider Navalny is veroordeeld tot een nieuwe straf, dit keer van 19 jaar cel. Dat meldt het team van Navalny. Hij is onder meer aangeklaagd vanwege "het oprichten van een extremistische beweging". Met zijn anti-corruptiestichting brengt Navalny sinds 2011 misstanden aan het licht, zoals de bouw van een miljardenpaleis aan de Zwarte Zee dat in bezit zou zijn van president Poetin.

De oppositieleider zit al een straf uit van 11,5 jaar voor verschillende aanklachten. Navalny noemt die veroordelingen politiek gemotiveerd. Het is de vijfde keer dat hij wordt gestraft.

Eind juli zei Navalny, in een verklaring die door zijn team naar buiten is gebracht, dat Rusland wordt geregeerd door "macht, omkoping, bedrog, verraad en niet door de wet". Ook zegt hij door te gaan met vechten tegen "het gewetenloze kwaad dat zich de macht van de Russische Federatie noemt".

Stalinistische straf

Navalny was zelf in de rechtbank om het vonnis te horen. Hij droeg een zwart gevangenispak en stond met zijn armen over elkaar terwijl hij naar het vonnis luisterde. Gisteren liet hij op sociale media al weten dat hij een "enorme, stalinistische" straf verwachtte. Daarnaast riep hij de Russen op om politieke gevangenen te steunen door te flyeren of naar demonstraties te gaan.

Hij zit zijn huidige straf uit in een streng beveiligde gevangenis in Melechovo, op een paar honderd kilometer van Moskou.